На «Южном обходе» Тамбова столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-28T09:37:55+03:00

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Авария, в которой получил травмы пассажир легкового автомобиля, произошла 27 марта в 21 час 50 минут на 5 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Renault Duster», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Renault Duster», 28-летняя женщина, получила травмы. Пострадавшую доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Травмы получила 28-летняя женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU