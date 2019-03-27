2019-03-27T18:00:10+03:00
Общество

Тамбовчанина, который ехал вместе с сыном-инвалидом, обложили матом в автобусе

Мужчина получил соцкарту с сопровождением, но о ее существовании кондукторы не знают и устраивают ему скандалы при больном ребенке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Кондукторы не осведомлены о тонкостях социальных транспортных карт и хамят пассажирамКондукторы не осведомлены о тонкостях социальных транспортных карт и хамят пассажирам
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Житель Тамбова, которому приходится ездить в общественном транспорте вместе с сыном-инвалидом, пожаловался на неподобающее поведение кондуктора, с которым он столкнулся в пути.

- У меня сын инвалид детства 1 группы, - рассказывает мужчина. - Ему выдали социальную транспортную карту с сопровождением. Ни один кондуктор не знает о ее существовании. Нам с ним сейчас приходится ездить 3 раза в день. И все три раза каждый день кондукторы (все без исключения) устраивают нам скандалы, убеждая меня с сыном, что социальных транспортных карт с сопровождением нет. И требуют два раза прикладывать карту к валидатору. На мои доводы, что есть надпись на обратной стороне карты, они совершенно не реагируют, и читать отказываются. Вечером 22 марта кондуктор вообще обложила матом мою жену и меня. И все это при сыне инвалиде! Срочно проведите разъяснительную работу среди всех кондукторов о видах транспортных карт и их использовании! И заставьте выполнять должностные обязанности, а не хамить пассажирам!

Как сообщили в МБУ «Пассажирские перевозки», в адрес фирм – перевозчиков уже направили письменные разъяснения по проезду отдельных льготных категорий (инвалидов 1 группы и детей - инвалидов), которым действительно выданы специальные социальные транспортные карты с сопровождением.

Горожанам льготных категорий, которые столкнулись с такой же или похожими проблемами советуют звонить в МБУ «Пассажирские перевозки» по телефону 53-04-23. Для оперативного рассмотрения обращения необходимо указать государственный или гаражный номер автобуса, дату и конкретное время инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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