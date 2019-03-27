Скончался тамбовский нейрохирург, проработавший в медицине более 30 лет

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-27T17:35:14+03:00

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В Тамбове скоропостижно скончался 53-летний Андрей Кобзев, врач-нейрохирург больницы имени Архиепископа Луки. Мужчина был квалифицированным специалистом, посвятившим медицине более 30 лет жизни, из которых 24 года он занимался нейрохирургией.

- На его счету тысячи успешно проведенных операций и вылеченных пациентов. До последнего дня своей жизни он находился «на боевом посту» и оставался верен профессиональному врачебному долгу, - комментируют в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Администрация ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова» выражает искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и коллегам Андрея Юрьевича. В памяти коллектива он навсегда останется истинным профессионалом своего дела, неравнодушным, искренним и отзывчивым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU