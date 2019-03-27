Тамбовчане могут получить ценные призы за макулатуру

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-27T16:59:19+03:00

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Тамбовчан приглашают принять участие в акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!», которая будет проходить с 15 по 26 апреля. Суть мероприятия - соревнования между районами и городами области. Победители будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. В Мичуринске проведение акции намечено на 15 апреля.

- К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Тамбовской области, - рассказали организаторы мероприятия. - Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок осуществляется в течение всей акции. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно, вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписания акции.

Тамбовчане, желающие принять участие в акции в индивидуальном порядке, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру— Спаси дерево!». По результатам мероприятия будет составлен зеленый рейтинг области. В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы

ИСТОЧНИК KP.RU