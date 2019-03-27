В тамбовской колонии осужденные прочитали лекцию об известных актерах
В исправительной колонии № 3, расположенной в Рассказовском районе прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню театра, который отмечается сегодня, 27 марта.
Совместно с осужденными, состоящими в кружке художественной самодеятельности, сотрудники отдела воспитательной работы создали тематическую экспозицию. Также обитатели колонии провели лекцию об известных актерах театра и кино.
- Мероприятие проведено в целях совершенствования и повышения эффективности воспитательного процесса с осужденными, их приобщения к художественному познанию действительности и обеспечения полезной занятости, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU