В тамбовской колонии осужденные прочитали лекцию об известных актерах

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-27T16:34:05+03:00

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В исправительной колонии № 3, расположенной в Рассказовском районе прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню театра, который отмечается сегодня, 27 марта.

Совместно с осужденными, состоящими в кружке художественной самодеятельности, сотрудники отдела воспитательной работы создали тематическую экспозицию. Также обитатели колонии провели лекцию об известных актерах театра и кино.

- Мероприятие проведено в целях совершенствования и повышения эффективности воспитательного процесса с осужденными, их приобщения к художественному познанию действительности и обеспечения полезной занятости, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU