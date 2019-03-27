Тамбовские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-27T16:03:29+03:00

Видеороликами ребята пытаются донести до мам и пап, что они справятся с экзаменами

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Выпускники Тамбовской области присоединились к Всероссийскому флешмобу, который запустили школьники-старшеклассники из Сахалинской области. Ребята с помощью видеороликов пытаются успокоить своих родителей, которые переживают за них перед предстоящими экзаменами.

Чтобы стать участником флешмоба, необходимо записать короткий видеоролик и сообщить своим мамам и папам о готовности к экзаменам, а затем выложить его в в Instagram и другие соцсети с хэштегами #РодителиЯсдамЕГЭ, #ЕГЭ, #ЕГЭ2019, #экзамены, #школа, #выпускники, #родители.

Участие во флешбоме принимают также выпускники из Вологодской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Псковской, Рязанской областей и многие другие.

- Мамы и папы, а вы можете записать ролик, в котором поддержите своих детей и пожелаете им удачи на экзамене, - обращаются к родителям выпускников в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU