Тамбовские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ»
Выпускники Тамбовской области присоединились к Всероссийскому флешмобу, который запустили школьники-старшеклассники из Сахалинской области. Ребята с помощью видеороликов пытаются успокоить своих родителей, которые переживают за них перед предстоящими экзаменами.
Чтобы стать участником флешмоба, необходимо записать короткий видеоролик и сообщить своим мамам и папам о готовности к экзаменам, а затем выложить его в в Instagram и другие соцсети с хэштегами #РодителиЯсдамЕГЭ, #ЕГЭ, #ЕГЭ2019, #экзамены, #школа, #выпускники, #родители.
Участие во флешбоме принимают также выпускники из Вологодской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Псковской, Рязанской областей и многие другие.
- Мамы и папы, а вы можете записать ролик, в котором поддержите своих детей и пожелаете им удачи на экзамене, - обращаются к родителям выпускников в управлении образования и науки Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU