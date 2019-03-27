2019-03-27T16:03:29+03:00
Общество

Тамбовские выпускники присоединились к флешмобу «Родители, я сдам ЕГЭ»

Видеороликами ребята пытаются донести до мам и пап, что они справятся с экзаменами
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Флешмоб придумали сахалинские старшеклассникиФлешмоб придумали сахалинские старшеклассники
Изменить размер текста:

Выпускники Тамбовской области присоединились к Всероссийскому флешмобу, который запустили школьники-старшеклассники из Сахалинской области. Ребята с помощью видеороликов пытаются успокоить своих родителей, которые переживают за них перед предстоящими экзаменами.

Чтобы стать участником флешмоба, необходимо записать короткий видеоролик и сообщить своим мамам и папам о готовности к экзаменам, а затем выложить его в в Instagram и другие соцсети с хэштегами #РодителиЯсдамЕГЭ, #ЕГЭ, #ЕГЭ2019, #экзамены, #школа, #выпускники, #родители.

Участие во флешбоме принимают также выпускники из Вологодской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Псковской, Рязанской областей и многие другие.

- Мамы и папы, а вы можете записать ролик, в котором поддержите своих детей и пожелаете им удачи на экзамене, - обращаются к родителям выпускников в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанина, который ехал вместе с сыном-инвалидом, обложили матом в автобусе
Скончался тамбовский нейрохирург, проработавший в медицине более 30 лет
Тамбовчане могут получить ценные призы за макулатуру
В тамбовской колонии осужденные прочитали лекцию об известных актерах
Тамбовчан приглашают на выставку-настроение «Рыцари юмора»
Специалисты пристально следят за паводковой ситуацией в Тамбовской области
В одном из районов Тамбовщины объявлен карантин из-за бешеного кота
В тамбовский технический университет придет «Студвесна»
В Тамбовской области в очередной раз «перекроили» планы по решению проблем дольщиков
Тамбовские ветераны смогут получить услуги МФЦ на дому
Сотрудники администрации Тамбовской области сыграют в футбол со звездами кино, шоу-бизнеса и спорта
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
Тамбов принял принял первенство и чемпионат региона по пауэрлифтингу
В Тамбовской области внук украл у бабушки банковскую карту
В Тамбовской области стартует охотничий сезон
На Тамбовщину приедут сильнейшие юные дзюдоисты из 17 регионов России
Администрация Тамбовской области готова купить три тысячи бумажных пакетов по 100 рублей каждый
В Тамбове на улице Державинской ограничат движения транспорта
В Тамбове судебные приставы провели совместный рейд с представителями банка
Осужденные в Тамбовской области изготовляют мусорные контейнеры и дорожные ограждения
Юные тамбовские дзюдоисты успешно выступили на первенстве России
Тамбовских студентов набирают в цифровые волонтеры