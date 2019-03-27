2019-03-27T15:25:03+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на выставку-настроение «Рыцари юмора»

Она откроется в Пушкинской библиотеке
Ирина БУРЯКОВА
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1 апреля отмечают День смеха. К этому дню в Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина подготовили выставку-настроение «Рыцари юмора». На выставке представлены книги о советских и российских юмористах, сатириках, пародистах, комедийных актерах.

- Вспомним самых смешных, самых веселых, самых стильных, самых известных: Аркадий Райкин и Фаина Раневская, Андрей Миронов и Анатолий Папанов, Юрий Никулин и Геннадий Хазанов, Михаил Задорнов и Михаил Жванецкий... Перечислить всех, конечно же, невозможно. Да и нужно ли это?, - отмечают в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области. - Ведь их всех, независимо от возраста, опыта, пола, объединяло и объединяет любовь и уважение к своему слушателю и желание подарить им свое хорошее настроение. Вспомним их роли, их книги и самые известные юморески, перечитаем биографии.

Кстати, смех, по мнению специалистов, благотворно влияет на физическое состояние человека и даже продлевает жизнь.

Выставка будет работать с 28 марта по 5 апреля. Вход свободный. Возраст участников 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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