2019-03-27T15:03:49+03:00
Общество

Специалисты пристально следят за паводковой ситуацией в Тамбовской области

Пока опасных гидрологических явлений на водоемах не обнаружено
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации МичуринскаФото: с сайта администрации Мичуринска
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По информации с гидропостов Тамбовского гидрометцентра, за прошедшие сутки опасных природных явлений на водоемах региона не наблюдалось. Так, на реках Челновая, Битюг и Цна - у гидропоста «Княжево» отмечается падение уровня воды. На реке Савала уровень воды не изменился. На остальных реках - подъем уровня воды от 3 до 19 сантиметров.

Температура воды в реках области - в пределах от 0 до 2,4°С.

- На водных объектах региона продолжается плановое регулирование уровня воды, - сообщает управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области. - Ремонтная бригада Тамбовского водного хозяйства за последние дни выезжала для контроля гидрологической обстановки на водные объекты в Тамбовском и Никифоровском районах. Аварийных сбросов воды не осуществлялось. Работы проходят в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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