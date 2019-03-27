2019-03-27T14:30:40+03:00
Общество

В одном из районов Тамбовщины объявлен карантин из-за бешеного кота

Это уже не первый случай заражения в селе Подгорное
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в подворье села Подгорное Староюрьевского района у кота нашли бешенство. Из-за этого там был объявлен карантин.

Во время действия карантина запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта. Отметим, что в феврале текущего года в селе Подгорное уже было зарегистрировано заболевание кота бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты пристально следят за паводковой ситуацией в Тамбовской области
В тамбовский технический университет придет «Студвесна»
В Тамбовской области в очередной раз «перекроили» планы по решению проблем дольщиков
Тамбовские ветераны смогут получить услуги МФЦ на дому
Сотрудники администрации Тамбовской области сыграют в футбол со звездами кино, шоу-бизнеса и спорта
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
Тамбов принял принял первенство и чемпионат региона по пауэрлифтингу
В Тамбовской области внук украл у бабушки банковскую карту
В Тамбовской области стартует охотничий сезон
На Тамбовщину приедут сильнейшие юные дзюдоисты из 17 регионов России
Администрация Тамбовской области готова купить три тысячи бумажных пакетов по 100 рублей каждый
В Тамбове на улице Державинской ограничат движения транспорта
В Тамбове судебные приставы провели совместный рейд с представителями банка
Осужденные в Тамбовской области изготовляют мусорные контейнеры и дорожные ограждения
Юные тамбовские дзюдоисты успешно выступили на первенстве России
Тамбовских студентов набирают в цифровые волонтеры