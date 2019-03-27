В одном из районов Тамбовщины объявлен карантин из-за бешеного кота

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-27T14:30:40+03:00

Это уже не первый случай заражения в селе Подгорное

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в подворье села Подгорное Староюрьевского района у кота нашли бешенство. Из-за этого там был объявлен карантин.

Во время действия карантина запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта. Отметим, что в феврале текущего года в селе Подгорное уже было зарегистрировано заболевание кота бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU