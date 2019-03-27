2019-03-27T13:29:40+03:00
Общество

В тамбовский технический университет придет «Студвесна»

Открытие фестиваля художественной самодеятельности запланировано на 28 марта
Ксения АЛЕШИНА
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Свои таланты продемонстрируют команды шести институтов и факультета «Магистратура»Свои таланты продемонстрируют команды шести институтов и факультета «Магистратура»Фото: Пресс-служба ТГТУ
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В Тамбовском государственном техническом университете (ул. Мичуринская, 112, концертный зал) 28 марта в 15:00 дадут старт «Студенческой весне-2019». По информации пресс-службы вуза, команды покажут номера в номинации «Черлидинг», а также по одному номеру-сюрпризу.

Выступления в рамках «Студвесны» пройдут в течение двух недель. Команды должны придумать свою уникальную тему, которая объединит весь концерт. В этом году ожидается участие команд шести институтов и факультета «Магистратура».

- Оценивать выступления жюри будет по следующим номинациям: вокал, танец, оригинальный жанр, номер выпускника, студенческий подиум, черлидинг, песня о студенческой весне, дебют первокурсника и другие. Гала-концерт Студенческой весны ТГТУ-2018 состоится 16 апреля. В него войдут лучшие номера всех концертов-смотров и пройдет награждение победителей, - прокомментировали в ТГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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