В Тамбовской области в очередной раз «перекроили» планы по решению проблем дольщиков

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-27T14:35:20+03:00

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В Тамбовской области в очередной раз изменились планы по решению проблем дольщиков, которые не могут получить свои квартиры.

Предыдущий план-график подписан вице-губернатором региона Арсеном Габуевым 12 декабря прошлого года. Из него следовало, что проблемными являются 7 многоквартирных домов, 6 из которых находятся в Тамбове. Это незавершенные стройки на ул. К. Маркса, 61/175 к. 1, ул. Сенько, 9а, Московской, 30а, Интернациональной, 69а к. 2, Кавказской1б и Киквидзе, 77б. Еще один проблемный объект располагается в поселке Строитель Тамбовского района, в микрорайоне Северный, 47. Как следует из этой версии дорожной карты, на сегодняшний день получить свои квартиры должны были дольщики как минимум объектов на улице Сенько и в поселке Строитель. Так, дом на улице Сенько в Тамбове планировали ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года. Дольщики из Строителя также в четвертом квартале прошлого года должны были заключить договора на участие в строительстве других объектов, с зачетом ранее выплаченных сумм.

Но эти планы реализованы так и не были. Более того, сроки решения вопросов по нескольким объектам снова сдвинулись. Новый вариант дорожной карты, который подписан 22 марта 2019 года, гласит, что дольщики по Сенько оформят квартиры в собственность во втором квартале 2019 года. Кстати, чтобы завершить строительство дольщики этого дома создали ТСЖ и внесли по 7 тысяч рублей за один квадратный метр причитающегося им жилья.

Ситуация по поселку Строитель разрешится лишь в третьем квартале 2019 года. Также перенесены сроки достройки многоэтажки на ул. Московской, 30а. Если ранее чиновники планировали завершить ее к четвертому кварталу 2019 года, то теперь вероятный срок решения этой проблемы — 2 квартал 2020 года, но и он, как указано в документе, может быть скорректирован.

Как следует из обновленного плана-графика, в ближайшее время (во втором квартале 2019 года) квартиры должны получить дольщики по ул. Интернациональная, 69а, к. 2. Достройка многоэтажки на ул. Кавказской, 1б запланирована в четвертом квартале 2019 года, на ул. Киквидзе, 77б — в четвертом квартале 2020 года.

Появились в списке проблемных объектов и «новички». В скорректированный вариант дорожной карты внесли дома по ул. Коммунальной, 46 и ул. Советской, 192а. Эти дома собираются достроить в первом и втором квартале 2020 года соответственно.

Таким образом ряды обманутых дольщиков пополнили еще 94 человека. А вместо прежних семи проблемных объектов в области их официально стало девять. Список дольщиков, которые годами не могут получить жилье вместо прежних 328 человек, превышает сейчас 400 человек.

- Но проблемных домов, на самом деле, больше. Если в целом взять все проблемные объекты и занести «долевиков» в реестр, то мы можем получить около тысячи обманутых дольщиков, - уверен вице-губернатор области Арсен Габуев. - Решениями их вопросов, вне зависимости от того, включен человек в этот реестр или нет, мы планомерно занимаемся.

Кстати, скорректированные дорожные карты региональные власти ежеквартально направляют в Минстрой, где отслеживают динамику решения проблем дольщиков в каждом регионе страны, в том числе и в Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU