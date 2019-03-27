Тамбовские ветераны смогут получить услуги МФЦ на дому

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-27T12:34:31+03:00

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Тамбовский МФЦ предлагает ветеранам и инвалидам ВОВ свою помощь на дому. В преддверии 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне с 1 апреля по 29 июня специалисты будут обслуживать данную категорию граждан, выезжая к ним по месту жительства. Эта услуга предоставляется бесплатно.

- Для того, чтобы специалист приехал, ветерану или его родственнику необходимо подать заявку на выездное обслуживание непосредственно в МФЦ или по телефону в соответствующем муниципальном образовании. В Тамбове это номера: 63-33-33 или 63-08-00. Телефоны других отделений можно уточнить на портале http://mfc.tmbreg.ru, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Инициатором подобной акции в 2014 году был МФЦ Первомайского района, а уже с 2015 года к ней присоединились все МФЦ области и выезды к ветеранам стали традиционными.

ИСТОЧНИК KP.RU