2019-03-27T11:52:19+03:00
Спорт

Тамбов принял принял первенство и чемпионат региона по пауэрлифтингу

Участие в соревнованиях приняли свыше 100 спортсменов
Ксения АЛЕШИНА
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Соревнования прошли 23 и 24 мартаСоревнования прошли 23 и 24 мартаФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В Тамбове 23 и 24 марта прошли первенство и чемпионат региона по пауэрлифтингу (троеборье классическое), где более 100 человек из Тамбовской области и трех соседних регионов разыграли награды.

Первый соревновательный день прошел в рамках областного первенства. Команды представили Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Инжавино и Гавриловку. В командном зачете у девушек первое место заняли спортсменки ДЮСШ№1 г. Тамбова, второе - спортсменки из ДЮСШ 2 г. Тамбова. У юношей наилучший результат также показала команда ДЮСШ № 1, вторыми силачи из с. Гавриловка-2 и третье место заняли тамбовские пауэрлифтеры из ДЮСШ №2.

- Очень хотелось бы отметить команду Гавриловки-2, у них прогресс виден, ребята хорошо «прибавили» в своем мастерстве за последнее время. Ими была проведена качественная подготовка к соревнованиям, - прокомментировали организаторы.

Как сообщает региональное управление по физической культуре и спорту, в абсолютных категориях у девушек первое место досталось Розикова Оксана (ДЮСШ 1), а у юношей – Борисов Дмитрий (ДЮСШ №1). Чемпионат Тамбовской области носил статус открытого, к участию были допущены команды из Липецкой, Рязанской и Пензенской областей. Победителями стали: 59 кг - Денисов Данила (Рассказово) 66 кг - Белослудцев Александр (Тамбов) 74 кг - Михайлов Алексей (Рассказово) 83 кг - Копырюлин Евгений (Тамбов) 93 кг - Четвертков Степан (Тамбов) 105кг - Булгарь Андрей (Рязань) Свыше 105 кг - Щеглов Павел (Пенза) Абсолютным победителем чемпионата стал Булгарь Андрей из Рязани. У женщин «золото» завоевали: 47 кг - Саяпина Татьяна (Тамбов) 52 кг - Милянва Анна (Липецк) 57 кг - Болдырева Виктория (Тамбов) 63 кг - Мамбетова Екатерина (Рассказово) 72 кг - Чернышова Екатерина (Тамбов) Свыше 72кг - Маликова Ольга (Липецк) Абсолютку выиграла липчанка Милянва Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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