Сотрудники администрации Тамбовской области сыграют в футбол со звездами кино, шоу-бизнеса и спорта

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-27T12:03:28+03:00

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В эту субботу, 30-го марта, в СТЦ «Тамбов» (Крытый футбольный манеж) состоится дружеский матч между командой администрации Тамбовской области и командой «Забей», составленной из звезд российского футбола, эстрады и шоу-бизнеса. Начало встречи запланировано на 11:30.

Изображение: с сайта ФК "Тамбов"

В составе команды «Забей» в Тамбов приедут такие выдающиеся мастера футбола, как Дмитрий Ананко, Юрий Ковтун, Александр Мостовой, Вагиз Хидиятуллин, Игорь Корнеев, известные актеры и звезды эстрады - Алексей Маклаков, Алексей Глызин, Алексей Иващенко, Арташес Саркисян, Николай Буров, Александр Вулых и многие другие.

«Матч звезд» пройдет в формате двух таймов по 30 минут.

- Вход на трибуны манежа будет свободным! Мы ждем всех любителей футбола!, - сообщает пресс-служба ФК "Тамбов". - Кроме того, непосредственно перед началом матча 29-го тура Олимп-Первенства России «Тамбов» - «Луч» на втором этаже холла манежа состоятся автограф- и фотосессия с участием приглашенных звезд. Начало мероприятия в 15:10.

ИСТОЧНИК KP.RU