В Тамбовской области внук украл у бабушки банковскую карту

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-27T11:26:35+03:00

Мужчина списал с нее более 20 тысяч рублей

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В МОМВД России «Моршанский» с заявлением обратилась 78-летняя женщина. Она сообщил, что у нее украли банковскую карту, после чего в течение пяти дней с нее были списаны 23 800 рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что кражу совершил 34-летний внук пенсионерки. Свою вину мужчина признал.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU