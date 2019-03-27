На Тамбовщину приедут сильнейшие юные дзюдоисты из 17 регионов России

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-27T10:39:24+03:00

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В Тамбовской области в городе Мичуринске состоится первенство ЦФО по дзюдо. Соревнования пройдут с 12 по 15 апреля во дворце спорта «Темп». В турнире примут участие около 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 17 регионов России.

- Вместе с непосредственными участниками в Мичуринск съедутся ведущие тренеры ЦФО, судьи и многочисленные гости, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Тамбовщину представят 45 спортсменов. В состязаниях определятся лучшие спортсмены в 18 весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU