2019-03-27T10:39:24+03:00
Спорт

На Тамбовщину приедут сильнейшие юные дзюдоисты из 17 регионов России

В Мичуринске пройдет первенство ЦФО
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области в городе Мичуринске состоится первенство ЦФО по дзюдо. Соревнования пройдут с 12 по 15 апреля во дворце спорта «Темп». В турнире примут участие около 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 17 регионов России.

- Вместе с непосредственными участниками в Мичуринск съедутся ведущие тренеры ЦФО, судьи и многочисленные гости, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Тамбовщину представят 45 спортсменов. В состязаниях определятся лучшие спортсмены в 18 весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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