Администрация Тамбовской области готова купить три тысячи бумажных пакетов по 100 рублей каждый

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-27T10:16:29+03:00

На упаковку с символикой региона потратят 300 тысяч рублей

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26 марта администрация Тамбовской области разместила закупку, согласно которой чиновники намерены приобрести бумажные пакеты стоимостью 100 рублей каждый. В общей сложности речь идет о покупке 3000 этих изделий, на которые намереваются потратить из бюджета области 300 тысяч рублей. Согласно документации на бумажном пакете должна быть символика Тамбовской области, люверсы серебряного цвета, выполнена печать в технике шелкография. Грузоподъемность пакета должна составлять не менее 5 килограммов.

- Товар должен быть поставлен в течение 30 дней с момента заключения контракта, - говорится в документах закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU