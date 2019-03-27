2019-03-27T09:58:32+03:00
Общество

В Тамбове на улице Державинской ограничат движения транспорта

Это связано с проведением фестиваля
Ирина БУРЯКОВА
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28 марта с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в областном центре ограничат движение транспорта. Так, будет запрещена остановка и прекращено движение транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) по нечетной стороне улицы Державинской, на участке от дома №3 по улице Державинской до улицы Советской, с 7 утра и до окончания мероприятия.

- Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» дано поручение разработать схемы установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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