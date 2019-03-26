В Тамбове судебные приставы провели совместный рейд с представителями банка
25 марта судебные приставы провели совместный рейд с представителями кредитной организации в областном центре. Они ходили по адресам неплательщиков кредитов.
- Два должника, боясь лишиться имущества, оплатили задолженность по кредитным платежам в полном объеме. У одного неплательщика произведен арест имущества. Данное имущество оставлено должнику на ответственное хранение, а он в свою очередь предупрежден о 10-дневном сроке для погашения задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
В ходе рейдового мероприятия приставы совместно с представителями банка взыскали с должников в общей сложности 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU