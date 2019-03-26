В Тамбове судебные приставы провели совместный рейд с представителями банка

СЕГОДНЯ 18:11 2019-03-26T18:11:17+03:00

Они звонили в двери к должникам по кредитным обязательствам

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25 марта судебные приставы провели совместный рейд с представителями кредитной организации в областном центре. Они ходили по адресам неплательщиков кредитов.

- Два должника, боясь лишиться имущества, оплатили задолженность по кредитным платежам в полном объеме. У одного неплательщика произведен арест имущества. Данное имущество оставлено должнику на ответственное хранение, а он в свою очередь предупрежден о 10-дневном сроке для погашения задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

В ходе рейдового мероприятия приставы совместно с представителями банка взыскали с должников в общей сложности 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU