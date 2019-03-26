Юные тамбовские дзюдоисты успешно выступили на первенстве России

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-26T17:38:00+03:00

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В Новороссийске 23 и 24 марта прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В составе команд ЦФО выступили тамбовские спортсмены Екатерина Вавкина, Артем Буданцев и Матвей Кузнецов. В программу вошли командные соревнования по олимпийскому дзюдо и демонстрации техники.

Регламент проведения турнира в КАТА-группе в этом году был изменен. Вместо формата микст юноши и девушки соревновались раздельно. Как сообщает федерация дзюдо России, это является одной из причин небывалого ранее числа участников.

В первый день первенства участники демонстрировали технику. В этой дисциплине в составе сборной команды ЦФО-1 тамбовчанка Екатерина Вавкина взяла «серебро». Такой же результат спортсменка показала и во второй соревновательный день.

- Поединки дзюдоистов моложе 15 лет отличались от «взрослых» продолжительностью в три минуты, ограничением по некоторым техническим элементам. За каждую команду выступали по девять дзюдоистов в весовых категориях до 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 и свыше 73 килограммов у юношей и до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и свыше 63 килограммов у девушек. Регламент турнира предполагал одно третье место, поэтому команды, вступившие в полуфиналах, и сборные, победившие в группе утешения, проводили плей-офф и определяли обладателя «бронзы» в малом финале, - говорится на сайте федерации дзюдо России.

Третью ступень пьедестала у девушек заняла команда Краснодарского края-2. В решающем поединке встретились сборные Краснодарского края-1 и ЦФО-1, куда входила тамбовская спортсменка Екатерина Вавкина. В итоге дзюдоистки из Центрального федерального округа стали вторыми.

Аналогичный результат показали и юноши. В составе команды юношей ЦФО-1 тамбовчанин Матвей Кузнецов завоевал серебряную медаль По совокупности результатов за два дня также определились обладатели наград в итоговом зачете. В комплексном зачете первое место заняла сборная девушек ЦФО-1.

ИСТОЧНИК KP.RU