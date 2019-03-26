2019-03-26T17:57:29+03:00
Общество

Осужденные в Тамбовской области изготовляют мусорные контейнеры и дорожные ограждения

Их продукция пользуется спросом
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской областиФото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области
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В Тамбовской области исправительная колония №4, что расположена в Сосновском районе, заключила государственные контракты на поставку контейнеров и бункеров-накопителей для сбора твердых бытовых отходов. Заказчиками выступили сельские советы, детские сады, школы, комитет городского хозяйства администрации Тамбова и другие муниципальные учреждения региона.

А в исправительной колонии №5, что в городе Моршанске, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» налажено изготовление пешеходных дорожных ограждений.

- Развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы - одна из ключевых задач, стоящих перед исправительными учреждениями. Эффективная загрузка производственных мощностей, имеющихся в исправительных учреждениях УФСИН региона, позволяет повысить количество трудоустроенных осужденных, оказать содействие в их последующей ресоциализации, а также принять меры по погашению задолженностей и других обязательств перед потерпевшими, - подчеркнули в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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