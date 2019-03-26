Тамбовских студентов набирают в цифровые волонтеры

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-26T17:20:42+03:00

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С 15 декабря прошлого жителям Тамбовской области стали доступны 20 бесплатных цифровых каналов в отличном качестве. Аналоговое телевизионное вещание в регионе, как и в большинстве субъектов РФ, отключат третьего июня.

- Если рядом с логотипом любого канала есть буква «А», это значит, что человек смотрит аналоговое телевидение. О переходе на цифровое эфирное ТВ необходимо позаботиться заранее, чтобы в июне, после отключения аналогового, не остаться без любимых программ и передач, - говорит директор тамбовского филиала РТРС Александр Сидоренко.

Телевизоры, купленные после 2013 года, в основном поддерживают формат DVB-T2 и позволяют смотреть 20 цифровых каналов. Узнать, доступен ли такой формат, можно из документов, которые прилагаются к телевизору. Чтобы настроить на старых телевизорах цифровые каналы, необходима наружная дециметровая антенна и приставка, поддерживающая формат DVB-T2. Приставки можно купить во всех магазинах электроники и в отделениях «Почты России».

По всем техническим вопросам необходимо обращаться на федеральную круглосуточную бесплатную горячую линию РТРС по телефону: 8 800 220 20 02. Кроме того, на Тамбовщине скоро откроется свой региональный колл-центр, который будет оказывать поддержку тамбовчанам.

Также на сегодняшний день проходит набор студентов в цифровые волонтеры, которые после обучения будут помогать тамбовчанам перейти на цифровое ТВ.

- Пригласить к себе волонтера сможет любой человек, которому потребуется помощь. Для этого необходимо будет позвонить по номеру колл-центра и оставить заявку. Сами волонтёры подомовым обходом заниматься не будут – это надо помнить, чтобы избежать обмана со стороны мошенников, - прокомментировал начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области Андрей Стрельцов.

Как отмечают в администрации региона, благодаря заключенному соглашению с компанией «НТВ-ПЛЮС», цифровое ТВ будет доступно даже жителям отдаленных населенных пунктов. Предоставление, установку и настройку цифрового оборудования компания проводит на льготных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU