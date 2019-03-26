2019-03-26T17:03:25+03:00
Общество

Тамбовчанок приглашают в «Школу будущих мам» для душевного спокойствия

Такая школа есть в перинатальном центре
Ирина БУРЯКОВА
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В перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы работает «Школа будущих мам». Занятия по подготовке к родам там проводят психологи, акушеры-гинекологи и неонатологи. Будущие мамы узнают об особенностях течения беременности, родов и послеродового периода, правилах ухода за малышом, потребностях и развитии ребенка в раннем возрасте, осваивают технику грудного вскармливания.

Очередное практическое занятие для пациенток перинатального центра провела психолог Елена Очнева. Она отметила, что молодые матери порой подвержены тяжелым послеродовым переживаниям. Ежегодно с подобной проблемой сталкиваются от 10% до 20% женщин. Специалисты выделяют несколько причин послеродовых эмоциональных расстройств: физиологические, гормональные, психологические и социальные.

- Появление в доме малыша - это не только великое счастье, но и тяжелейший труд. Пока ребенок маленький, он требует полной отдачи от мамы, всего ее времени и сил. Не каждая женщина справляется с объемом новых обязанностей. К тому же, молодые мамы чувствуют огромную долю ответственности за жизнь и здоровье самого дорогого маленького человека. Страх что-то сделать неправильно, чем-то навредить своему ребенку также может оказать влияние на психологическое здоровье женщины. Причинами постнатальных депрессивных расстройств является отсутствие у женщин внутренних психологических ресурсов, навыков преодоления стрессовых ситуаций, которые бы позволили успешно принять на себя все новые обязанности, справиться со сложностями, - говорит психолог.

Именно поэтому, пока малыш готовится к появлению на свет, беременной женщине стоит подготовиться к возможным перепадам настроения, которые случаются как в первые дни после родов, так и на протяжении первого года жизни ребенка.

На занятиях будущие мамы узнают о первопричине душевных переживаний, на какие симптомы надо обратить внимание, когда возможно помочь себе самой или обратиться к близким, а когда необходима помощь специалиста.

Записаться в «Школу будущих мам» можно по телефону регистратуры перинатального центра: 8(4752) 58-13-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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