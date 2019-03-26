Тамбовчан приглашают поучаствовать в конкурсе на создание логотипа управления образования

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-26T16:23:33+03:00

Изменить размер текста: A A

1 апреля стартует конкурс на создание логотипа управления образования и науки Тамбовской области. В дальнейшем этот логотип станет официальным брендом региональной системы образования. Поучаствовать в конкурсе и продемонстрировать умение и талант графического дизайнера может любой житель Тамбовщины, вне зависимости от возраста.

- Чтобы стать участником конкурса, нужно быть подписчиком официальной страницы управления образования и науки Тамбовской области в социальной сети Facebook. Работы публикуются в Facebook с хэштегом #«БрендОбразования68» и названием работы. После публикации на адрес электронной почты press@obraz.tambov.gov.ru необходимо прислать информацию для сопровождения работы участника, - сообщает пресс-служба ведомства.

Первый этап - публикация конкурсных работ продлится с 1 апреля по 13 мая;

второй этап - отбор конкурсных работ - с 14 мая по 24 мая;

третий этап - объявление результатов - с 25 мая по 28 мая.

.

ИСТОЧНИК KP.RU