2019-03-26T15:46:56+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе мужчина украл у родственницы бытовую технику

Похищенное имущество он собирался продать, а деньги потратить на выпивку
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции ОМВД по Тамбовскому району 25 марта поступило сообщение о краже от 59-летней жительницы деревни Орловка. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые опросили потерпевшую. По словам женщины, пока она отсутствовала, из ее дома украли телевизор, пылесос, кухонный комбайн, микроволновку и прочую бытовую технику.

Следов взлома на месте кражи стражи порядка не обнаружили. Они составили круг лиц, которые могли спокойно проникнуть в дом. В результате розыска и проведенных оперативных мероприятий был задержан 37-летний родственник потерпевшей.

- Похищенные предметы были изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены женщине. По словам задержанного, украденное он решил продать, но не успел, а деньги он хотел потратить на спиртное. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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