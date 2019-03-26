Тамбовский 10-классник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-26T16:00:21+03:00

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В Самаре завершился заключительный этап 26-й Всероссийской олимпиады по астрономии. По итогам оценки работ учащийся 10 класса лицея №6 города Тамбова Юрий Дмитриевцев стал одним из призером олимпиады.

Финал проходил с 19 по 24 марта и состоял из трех туров - теоретического, практического и блиц-теста. По словам Юрия, олимпиадные задания отличались повышенной сложностью.

Дмитриевцев Юрий со своим наставником - Меньших Светланой Александровной. Фото: управление образования и науки Тамбовской области

- В прошлом году Юра также ездил на заключительный этап, но призовое место занять не получилось. В этом году, по словам педагога по астрономии лицея №6 Светланы Меньших, с Юрием они начали усиленную подготовку еще задолго до начала регионального этапа, решали задания прошлых лет - и результат не заставил себя ждать, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Диплом призера Всероссийской олимпиады школьников открывает большие перспективы: ученик получает преимущество для поступления в любое высшее учебное заведение страны. Юный тамбовчанин еще не определился, с каким вузом свяжет свою судьбу, то точно уверен, что учиться будет по физико-математическому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU