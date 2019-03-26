В одной из школ Котовска вместо бывшего бассейна может появиться спортзал
Депутат Котовского городского совета, поклонник дзюдо и других контактных видов спорта Виктор Катюнин предложил главе Котовска Алексею Плахотникову сделать из бывшего бассейна в здании школы № 3 спортивный зал.
- Прямо на месте прошло предварительное обсуждение будущего проекта переустройства бывшего бассейна и смежных помещений. Алексей Михайлович отнесся к предложениям с вниманием, обозначив вопросы, связанные, как с юридическими аспектами, так и с безопасностью, - прокомментировали в администрации города Котовска.
Таким образом, мечта депутата о современной школе единоборств в Котовске может воплотиться в жизнь. Так, в скором времени будет разработан проект помещений с учетом требований к безопасности подобного рода сооружений.
Фото: ИА "Про Котовск"
ИСТОЧНИК KP.RU