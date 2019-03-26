В одной из школ Котовска вместо бывшего бассейна может появиться спортзал

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-26T15:16:57+03:00

Мечта местного депутата о современной школе единоборств в Котовске может воплотиться в жизнь

Проект помещений разработают уже в ближайшее время

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Депутат Котовского городского совета, поклонник дзюдо и других контактных видов спорта Виктор Катюнин предложил главе Котовска Алексею Плахотникову сделать из бывшего бассейна в здании школы № 3 спортивный зал.

- Прямо на месте прошло предварительное обсуждение будущего проекта переустройства бывшего бассейна и смежных помещений. Алексей Михайлович отнесся к предложениям с вниманием, обозначив вопросы, связанные, как с юридическими аспектами, так и с безопасностью, - прокомментировали в администрации города Котовска.

Таким образом, мечта депутата о современной школе единоборств в Котовске может воплотиться в жизнь. Так, в скором времени будет разработан проект помещений с учетом требований к безопасности подобного рода сооружений.

Фото: ИА "Про Котовск"

ИСТОЧНИК KP.RU