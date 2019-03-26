Тамбовчанин выиграл первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-26T14:52:29+03:00

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С 19 по 24 марта в швейцарском городе Питеа проходило первенство Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины). Участие в нем приняли спортсмены в возрасте до 18 лет из 14 стран Европы. В составе сборной России выступал тамбовчанин Михаил Беляков. Воспитанник местной спортивной школы одержал победу на соревнованиях и завоевал целых три медали.

- В первый день в дисциплине лыжная гонка - лонг тамбовчанин финишировал восьмым и это был отличный результат. Но как оказалось, для Михаила это была «разминка». Второй же день соревнований для Михаила стал «серебряным». В дисциплине лыжная гонка - спринт воспитанник тренера Белякова Романа Владимировича занял ВТОРОЕ МЕСТО! Отметим, что это лучший результат среди российских ориентировщиков на первенстве Европы в данной дисциплине. Победителем в гонке стал финский спортсмен, третьим – представитель России. 23 марта в третий день первенства Европы в Швеции по спортивному ориентированию, прошла лыжная гонка - мидл (общий старт). В этот день Беляков Михаил никому не оставил шансов на победу и занял ПЕРВОЕ МЕСТО!!! В этой гонке тамбовчанин выиграл 29 секунд у шведского спортсмена, который стал вторым и принес ЗОЛОТО российской сборной на первенстве Европы! Третье место у финского гонщика. Ближайший за Михаилом российский спортсмен занял четвертое место, - прокомментировал директор ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Павел Старостин.

По словам Павла Старостина, на этом триумф Михаила Белякова не закончился. В заключительный день первенства команды из 11 стран Европы стартовали в эстафете. На первом этапе команда «Россия 1» отставала от лидера почти на 2 минуты и шла четвертой, а на втором – разрыв сократился до 1 минуты и команда вышла на третью позицию. Тамбовчанин стартовал на 3 этапе этапе эстафеты, до минимума сократил расстояние между лидером и вывел сборную на второе место, уступив команде Финляндии. Бронзу «взяла» команда Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU