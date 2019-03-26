Тамбовчанка обвинила родного брата в попытке похитить ребенка

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-26T14:04:48+03:00

Позже женщина сама оказалась под следствием за ложный донос

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21-летнюю жительницу города Мичуринска приговорили к крупному штрафу за сделанный ложный донос о совершении особо тяжкого преступления. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области у женщины сложились плохие отношения с ее родным братом. Из неприязни к нему, молодая мать обвинила мужчину в попытке похитить ее маленького ребенка. С соответствующим заявлением женщина обратилась в местные правоохранительные органы.

- Следственные органы провели проверку по этому обращению и приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В отношении заявительницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением в совершении особо тяжкого преступления).

В Мичуринском городском суде женщину признали виновной в совершении этого преступления и с учетом мнения государственного обвинителя, наличия на иждивении подсудимой малолетнего ребенка, приговорили ее к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU