2019-03-26T13:41:03+03:00
Общество

Тамбовчанка объявила «войну» уличному радио

Женщина пожаловалась в УФАС на слишком агрессивную, по ее мнению, рекламу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В региональной антимонопольной службе возбудили производство по признакам нарушения закона о рекламе. Ранее в УФАС обратилась жительница города Моршанска. Женщина пожаловалась на радио, которое транслируется на центральных улицах города. Заявительница сообщила, что ей, как и другим жителям Моршанска приходится слушать рекламу, звучащую из установленных громкоговорителей и попросила антимонопольную службу проверить, законно ли это. Специалисты проанализировали рекламную информацию и выяснили, что часть ее действительно не соответствует требованиям закона.

Так, в рекламе продуктовой базы утверждалось, что именно в этой торговой точке самые выгодные цены, однако, на основании каких данных сделан такой вывод, информации в рекламе не содержится. В рекламе бани посетителям предлагали услуги массажа, который является медицинской услугой. Но обязательного по закону предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов в ролике не было.

- Кроме того, распространение звуковой рекламы и ее звуковое сопровождение, располагаемое на опорах уличного освещения на центральных улицах города Моршанска, привлекает внимание участников дорожного движения, что может негативным образом повлиять на безопасность движения и повысить риск возникновения аварийных ситуаций, - пояснили в региональном УФАС.

Если вина организации, которая распространяла рекламу будет установлена, ей грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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