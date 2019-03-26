2019-03-26T13:13:06+03:00
Происшествия

Спецслужбы не нашли взрывное устройство на тамбовском заводе «Комсомолец»

В области разыскивают «телефонных террористов», которые сообщили о бомбе
Ксения АЛЕШИНА
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Несколько часов спецслужбы обследовали территорию предприятияНесколько часов спецслужбы обследовали территорию предприятия
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В Тамбове несколько часов спецслужбы пытались найти взрывное устройство на заводе «Комсомолец». Напомним, что сегодня, 26 марта, около восьми часов утра поступил сигнал о минировании этого предприятия. Всего было эвакуировано более 500 сотрудников. К счастью, бомбу не нашли. В настоящее время в области идут поиски «телефонных террористов», сообщивших ложную информацию об акте терроризма.

- Это деяние подпадает под действие статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность до трех лет лишения свободы. В случае установления большого ущерба предприятию, а также жизни и здоровью граждан предусмотрено еще больший срок заключения, - прокомментировал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Тамбовской области Юрий Смольянинов.

Фото: Сергей Серяк

ИСТОЧНИК KP.RU

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