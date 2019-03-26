Спецслужбы не нашли взрывное устройство на тамбовском заводе «Комсомолец»
В Тамбове несколько часов спецслужбы пытались найти взрывное устройство на заводе «Комсомолец». Напомним, что сегодня, 26 марта, около восьми часов утра поступил сигнал о минировании этого предприятия. Всего было эвакуировано более 500 сотрудников. К счастью, бомбу не нашли. В настоящее время в области идут поиски «телефонных террористов», сообщивших ложную информацию об акте терроризма.
- Это деяние подпадает под действие статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность до трех лет лишения свободы. В случае установления большого ущерба предприятию, а также жизни и здоровью граждан предусмотрено еще больший срок заключения, - прокомментировал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Тамбовской области Юрий Смольянинов.
Фото: Сергей Серяк
ИСТОЧНИК KP.RU