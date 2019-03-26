2019-03-26T12:33:02+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан пытались "разукомплектовать" чужой автомобиль

Злоумышленников задержали
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли кражу из автомобиля, совершенную в селе Пушкари Тамбовского района. Так, ночью 25 марта у дома по улице 50 лет Октября неизвестные похитили коробку передач из автомобиля "ВАЗ-21099", принадлежащего 33-летней жительнице Тамбова.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска и участковый установили, что кражу совершили двое неработающих молодых людей, проживающих в Тамбове, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемые задержаны. Полицейские изъяли у них похищенное и возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовском районе мужчина украл у родственницы бытовую технику
В одной из школ Котовска вместо бывшего бассейна может появиться спортзал
Тамбовчанин выиграл первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах
В Тамбове пройдет опэн-эйр «Тайны Усадьбы»
Тамбовчанка обвинила родного брата в попытке похитить ребенка
Тамбовчанка объявила «войну» уличному радио
Спецслужбы не нашли взрывное устройство на тамбовском заводе «Комсомолец»
Житель Тамбовщины из ревности убил возлюбленную и поджег ее тело
Жительница Тамбовской области лишилась 305 тысяч рублей, оплатив услуги экстрасенса
В Тамбове эвакуировали рабочих завода «Комсомолец» из-за звонка о бомбе
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под машину
Звонок из Тамбовской области лишил жительницу Казани почти 40 тысяч рублей
Под Тамбовом в магазине "Шмотка" нашли поддельные вещи
На Тамбовщине перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 40-летней знакомой
Депутатом Тамбовской облдумы может стать предприниматель из села Змеевка
Тамбовчанин украл из ларька 20 пачек сигарет