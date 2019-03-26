Двое тамбовчан пытались "разукомплектовать" чужой автомобиль
Злоумышленников задержали
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Полицейские раскрыли кражу из автомобиля, совершенную в селе Пушкари Тамбовского района. Так, ночью 25 марта у дома по улице 50 лет Октября неизвестные похитили коробку передач из автомобиля "ВАЗ-21099", принадлежащего 33-летней жительнице Тамбова.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска и участковый установили, что кражу совершили двое неработающих молодых людей, проживающих в Тамбове, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Подозреваемые задержаны. Полицейские изъяли у них похищенное и возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU