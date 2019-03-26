Житель Тамбовщины из ревности убил возлюбленную и поджег ее тело

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-26T11:40:35+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 36-летнему ранее судимому жителю Первомайского района. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Установлено, что мужчина освободился из мест лишения свободы и в установленный срок не явился в отделение полиции по месту жительства для постановки на учет, а после установления административного надзора без уважительных причин и разрешения контролирующего органа самовольно выехал за пределы своего района.

В прошлом году, 2 мая, во время ссоры на почве ревности осужденный ударил свою 28-летнюю знакомую. Затем он схватил со стола кухонный нож и приставил его к шее потерпевшей, угрожая убийством. Женщина проживала в Мичуринске и была знакома с ним еще до того, как он оказался в колонии. После его освобождения она продолжила общение с ним. Из-за того, что мужчина постоянно выпивал, вел себя агрессивно и беспричинно ее ревновал , женщина решила с ним расстаться, но боялась об этом сказать.

В конце мая прошлого года осужденный встретился с женщиной в наукограде и пошел вместе с ней в дом ее знакомых. Там он нашел в ее телефоне переписку с другим мужчиной, после чего она сказала, что встречаться с ним больше не хочет. Разозлившись, злоумышленник сильно избил потерпевшую, после чего, поняв, что она мертва, накрыл ее тело простыней и пальто, поджег их, а сам скрылся. Соседи увидели дым и вызвали пожарных, которые и нашли мертвую женщину.

- Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU