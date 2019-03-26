Жительница Тамбовской области лишилась 305 тысяч рублей, оплатив услуги экстрасенса

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-26T11:17:12+03:00

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница Котовска. Стражам порядка женщина пояснила, что посмотрела телепередачу на кабельном канале о том, как экстрасенс помогает людям избавиться от порчи. Она позвонила по указанному телефону «горячей линии».

В итоге за определенную плату котовчанке пообещали решить все жизненные проблемы. Поверив мошенникам, женщина несколько раз переводила деньги за снятие порчи, приобретение волшебных зеркал, заговор родственников. Общая сумма составила 305 тысяч рублей.

- Почти месяц она наделась, что произойдет чудо, но затем не выдержала и позвонила магу, но мошенник попросил перевести еще 500 тысяч рублей. Придя в себя, она обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника. Известен телефон, по которому неизвестный выходил на связь с потерпевшей - 84952412548.

ИСТОЧНИК KP.RU