В Тамбове эвакуировали рабочих завода «Комсомолец» из-за звонка о бомбе

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-26T10:55:51+03:00

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Сегодня, 26 марта, около 7:45 утра поступил звонок о заложенной бомбе на АО «ЗАВКОМ» (завод «Комсомолец»). На место прибыли все оперативные службы. По информации отдела по противодействию терроризму аппарата главы администрации Тамбовской области, эвакуировано 506 рабочих. Территорию предприятия оцепили, движение по Советской было перекрыто.

- В настоящее время проводится проверка. Кинологи с собаками обследуют территорию завода, а также помещения, включая подвалы и чердаки, - сообщили в отделе.

Сообщение о заложенной бомбе поступило около восьми утра

Фото: Сергей Серяк, Подслушано в Тамбове в Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU