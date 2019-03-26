Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под машину
70-летнюю пенсионерку сбили на путепроводе в северной части города
Пожилая женщина переходила дорогу не по правиламФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Пожилая женщина оказалась в больнице после того, как попыталась пересечь дорогу в неположенном месте. Авария произошла 25 марта в 19 часов 45 минут на путепроводе расположенном на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 35-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Hyundai Accent», наехала на пожилую женщину, которая нарушила правила дорожного движения.
- В результате ДТП пешеход был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU