Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под машину

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-26T10:09:17+03:00

Пожилая женщина переходила дорогу не по правилам Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Пожилая женщина оказалась в больнице после того, как попыталась пересечь дорогу в неположенном месте. Авария произошла 25 марта в 19 часов 45 минут на путепроводе расположенном на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 35-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Hyundai Accent», наехала на пожилую женщину, которая нарушила правила дорожного движения.

- В результате ДТП пешеход был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU