2019-03-26T09:50:54+03:00
Происшествия

Звонок из Тамбовской области лишил жительницу Казани почти 40 тысяч рублей

Пожилая женщина сообщила аферисту реквизиты карты
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жительница Казани разместила в интернете объявление о сдаче квартиры. 24 марта 69-летней пенсионерке позвонил мужчина, который якобы заинтересовался этим предложением. Мужчина предложил перевести задаток за аренду квартиры на банковский счет хозяйки жилья. Ничего не подозревая, доверчивая женщина продиктовала аферисту реквизиты карты, с которой впоследствии было снято 38500 рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в УМВД города Казани. - Установлено, что абонентский номер злоумышленника зарегистрирован в Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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