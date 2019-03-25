2019-03-25T17:32:41+03:00
Происшествия

На Тамбовщине перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 40-летней знакомой

Житель Уметского района порезал женщину ножом, а затем бросил ее тело в поле
Ксения АЛЕШИНА
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В Уметском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, вечером 25 декабря прошлого года обвиняемый вместе со своей 40-летней знакомой на своем автомобиле возвращался из Кирсановского района домой в Уметский район. В дороге между ними произошла ссора, во время которой мужчина достал нож и нанес им женщине множественные колото-резаные ранения различных частей тела. Из-за массивной кровопотери потерпевшая сразу скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый бросил ее тело в поле неподалеку от села Воронцовка.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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