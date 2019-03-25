2019-03-25T17:12:28+03:00
Политика

Депутатом Тамбовской облдумы может стать предприниматель из села Змеевка

Его кандидатуру будет выдвигать на выборах региональное отделение партии «Единая Россия»
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: tambov.er.ruФото: tambov.er.ru
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В единый день голосования, 8 сентября, на Тамбовщине состоятся довыборы в областную Думу. Напомним, 19 июля прошлого года в возрасте 65 лет ушел из жизни народный избранник Таймураз Габуев. Одно место депутата стало вакантным. И 24 марта в Староюрьевском и Первомайском районах прошло предварительное голосование партии «Единая Россия» по дополнительным выборам в Тамбовскую областную Думу по Первомайскому одномандатному избирательному округу №14. Голосование проходило среди членов партии. По итогам подсчета голосов победу одержал Юрий Гурьев - за него проголосовало чуть более 90% выборщиков.

- Организационный комитет предварительного голосования, который возглавляет первый заместитель Секретаря Тамбовского регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор области Олег Иванов, утвердил итоги голосования, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы со ссылкой на региональное отделение «ЕР».

После утверждения итогов на ближайшем заседании президиума регионального политического совета партии состоится выдвижение кандидата от «Единой России» на дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу.

Юрий Гурьев является генеральным директором ОАО «Змеевская Нива», секретарем первичного отделения партии «Единая Россия» №23 села Змеевка Первомайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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