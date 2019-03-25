2019-03-25T16:53:11+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл из ларька 20 пачек сигарет

24-летнего молодого человека задержали
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции № 2 по городу Тамбову 24 марта поступило сообщение о краже около 20 пачек сигарет из торгового павильона на территории микрорынка, расположенного на улице Астраханской.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы пальцев рук злоумышленника. Также стражи порядка опросили всех возможных свидетелей и изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения. В ходе розыска они задержали 24-летнего парня, проживающего неподалеку от микрорынка. Молодого человека доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Выяснилось, что парень совершил первую кражу еще второго февраля текущего года, похитив 10 пачек сигарет. Через неделю из того же ларька он украл еще 10 пачек сигарет различных наименований.

- Похищенное частично изъято сотрудниками полиции. Парню придется возместить владельцам павильона материальный ущерб из своего кармана. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Проверяется причастность данного лица к аналогичным фактам краж, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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