В Тамбове планируют запустить систему распознавания лиц

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-25T16:26:14+03:00

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Более 460 камер видеонаблюдения установлено на территории Тамбова в рамках проекта «Безопасный город». По словам председателя комитета по информатизации и связи администрации города Петра Гладких, видеокамеры установлены в местах массового пребывания людей, на автомагистралях и перекрестках, во дворах многоквартирных домов.

- Часть из них установлена за счет бюджетных средств, в рамках реализации проектов, таких как, например, проект по благоустройству дворовых территорий «Наш двор», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - На данный момент это 125 камер видеонаблюдения на дорогах, в многолюдных местах, а также 69 - на дворовых территориях.

Помимо этого активную работу в городе ведут провайдеры: 286 видеокамер установлено за счет внебюджетных средств во дворах многоквартирных домов, 3 расположены в районах пляжных зон, есть также 19 видовых камер, закрепленных на высотных точках города.

- Вся информация, поступающая с камер, доступна для использования городским службам и силовым структурам. При этом, если у жителей дома, где имеются камеры, есть договор с интернет-провайдером - они также получают доступ к видеоконтенту, - отмечают в ведомстве. - Помимо этого на площадках коммерческих партнеров (это магазины, офисы и промышленные помещения), операторами связи сегодня установлено 148 камер видеонаблюдения.

В настоящее время в Тамбове проводится модернизации системы видеонаблюдения, одна из целей - обеспечить сохранение записей в течение не менее 30 суток. Помимо этого в городе ведется работа для тестирования интеллектуальной системы распознавания лиц. Кроме того, прорабатывается вопрос организации видеонаблюдения на территории проведения Международной Покровской ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU