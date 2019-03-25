2019-03-25T15:48:16+03:00
Общество

В Тамбовской области прокуратура выявила сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки

Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Никифоровского района в ходе мониторинга выявила сайт, на котором был размещен видеоролик о способе изготовления взрывного устройства. При этом вход на интернет-ресурс был свободный и скопировать материалы в электронном варианте может любой, в том числе несовершеннолетний пользователь.

- Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - По результатам проверки прокурор обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о признании указанной информация запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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