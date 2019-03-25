20-летнего жителя Тамбовской области задержали за угрозу убийством

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-25T15:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

21 марта в дежурную часть поступило сообщение от 25-летнего жителя города Жердевка. Парень сказал полицейским, что его хотят убить. Прибыв на полученный вызов, стражи порядка опросили потерпевшего.

- Выяснилось, что в 19:40 в одном из домов Жердевки двое знакомых что-то не поделили. В ходе ссоры 20-летний парень, держа в руке нож, угрожал убийством своему 25-летнему приятелю, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Изъято вещественное доказательство - нож, который отправлен на экспертизу.

Ранее задержанный не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Теперь сотрудники полиции возбудили в отношении нарушителя порядка уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU