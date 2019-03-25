В Тамбовской области приостановил работу Мичуринский хлебозавод с 40-летней историей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-25T14:20:40+03:00

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Мичуринский хлебозавод, которому в этом году исполняется 40 лет со дня открытия, приостановил работу с 15 марта. 154 сотрудника вторую неделю находятся без содержания. Директор ОАО Леонид Павловский, по информации пресс-службы администрации Мичуринска, говоря о причинах, в числе первых назвал жесткую конкуренцию, снижение объемов производства, повышение цен на энергоносители и отсутствие роста цен на продукцию. Все это повлияло на сокращение доходов и как следствие задержку выплаты налогов с ноября прошлого года. Налоговая задолженность составила 2,9 млн рублей. 10 марта банковский счет предприятия был заблокирован. Также сложилась месячная задолженность по зарплате в отношении большей части сотрудников.

- Ситуация усугублялась в течение нескольких месяцев, но мы надеялись на выход из кризиса. Хотя сделать это было нелегко, ведь цены на продукцию мы не поднимали в течение пяти лет, при этом цена на ту же муку выросла на 80%, - сказал Павловский.

Сегодня городское руководство провело рабочую встречу с директором ОАО «Мичуринский хлебозавод».

- Несмотря на то, что предприятие частное, руководство области и администрация города крайне заинтересованы в сохранении всех производств, действующих на территории наукограда, - говорит глава Мичуринска Максим Харников. - Нам важно оказать посильное содействие в решении внутренних вопросов завода и возобновлении производства.

Уже очевидны подвижки в решении проблемы, отмечают в администрации города, погашен долг по налогам в размере 1,5 миллиона рублей. Идет поэтапная выплата заработной платы.

- Директор прогнозирует решение вопроса в начале апреля и возобновление производства, однако уже при другом собственнике предприятия. Леонид Павловский намерен передать завод в новые руки, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU