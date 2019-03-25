На Тамбовщине работники свинофермы похитили чермет у работодателя
В дежурную часть поступило сообщение о краже лома с территории свинофермы ОАО «Сатинское» в Сампурском районе. Как установили прибывшие на место полицейские, лом черного металла в количестве 250 килограммов был похищен с недействующего корпуса фермы.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи были задержаны двое рабочих-скотников этого же ОАО. 59-летний житель поселка Сатинка и его 31-летний подельник из села Верхоценье признались в содеянной краже. Похищенный металл изъят, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU