На Тамбовщине работники свинофермы похитили чермет у работодателя

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-25T13:38:17+03:00

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В дежурную часть поступило сообщение о краже лома с территории свинофермы ОАО «Сатинское» в Сампурском районе. Как установили прибывшие на место полицейские, лом черного металла в количестве 250 килограммов был похищен с недействующего корпуса фермы.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи были задержаны двое рабочих-скотников этого же ОАО. 59-летний житель поселка Сатинка и его 31-летний подельник из села Верхоценье признались в содеянной краже. Похищенный металл изъят, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU