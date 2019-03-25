2019-03-25T13:05:51+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в интернет-краже 158 тысяч рублей у тамбовчанина

Мужчина пытался продать лодку, а остался без денег на карточке
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении жителя Тамбова. Напомним, 49-летний мужчина разместил на сайте "Авито.ру" объявление о продаже своей рыбацкой лодки. Вскоре ему позвонил "покупатель", который обманул доверчивого тамбовчанина, выведал у него реквизиты банковской карты. Мошенник через банкомат завладел деньгами потерпевшего в сумме 158 тысяч рублей.

- Здравомыслящий мужчина поддался на обман преступника, хотя не раз слышал подобные истории, - говорят в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый в мошенничестве - 29-летний местный житель без определенного рода занятий. Возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области приостановил работу Мичуринский хлебзавод с 40-летней историей
На Тамбовщине работники свинофермы похитили чермет у работодателя
В дни весенних каникул на Тамбовщине усилят меры безопасности на дорогах
Приключения в Тамбове покажут по телеканалу «Поехали!»
Жителей Тамбовской области приглашают на выставку «Учитель и ученики»
На Тамбовщине после зимнего перерыва возобновил работу автопоезд «Забота»
В Тамбове столкнулись «Lexus» и «Богдан»
На Тамбовщине выросла инфляция
В столкновении трех автомобилей в Тамбове пострадала 2-летняя девочка
Тамбовчане увидят постановки театров из Хакассии и Магадана
В Тамбовской области задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев
В Тамбовской области стартовали крупные соревнования по греко-римской борьбе
Тамбовчанина, угнавшего чужое авто, вычислили по отпечаткам пальцев
Путевка в летний лагерь для юных тамбовчан будет стоить 14 тысяч 715 рублей
Жительница Тамбова лишилась 430 тысяч рублей, поверив «банковскому» мошеннику