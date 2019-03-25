Полицейские задержали подозреваемого в интернет-краже 158 тысяч рублей у тамбовчанина

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-25T13:05:51+03:00

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23 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении жителя Тамбова. Напомним, 49-летний мужчина разместил на сайте "Авито.ру" объявление о продаже своей рыбацкой лодки. Вскоре ему позвонил "покупатель", который обманул доверчивого тамбовчанина, выведал у него реквизиты банковской карты. Мошенник через банкомат завладел деньгами потерпевшего в сумме 158 тысяч рублей.

- Здравомыслящий мужчина поддался на обман преступника, хотя не раз слышал подобные истории, - говорят в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый в мошенничестве - 29-летний местный житель без определенного рода занятий. Возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU