В дни весенних каникул на Тамбовщине усилят меры безопасности на дорогах

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-25T12:37:57+03:00

За 2 месяца в регионе в ДТП пострадали 22 ребенка

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В Тамбовской области дан старт профилактической акции «Весенние каникулы». Она призвана защитить детей от дорожно-транспортного травматизма. Повышенные меры безопасности - необходимость, вызванная сложной ситуацией на дорогах региона.

- За два месяца 2019 года в различных дорожно-транспортных происшествиях пострадали 22 ребенка. В 14 случаях дети были пассажирами транспортных средств, а в 5 - пешеходами, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Прежде всего госавтоинспекторы обратят внимание на правила перевозки детей. Перевозить ребенка в автомобиле можно только с помощью специального удерживающего устройства. Сотрудники ГИБДД усилят контроль над тем, как соблюдается это требование. Кроме того, инспекторы ДПС будут следить за тем, чтобы водители предоставляли преимущества пешеходам на переходах.

Также в регионе особое внимание уделяется обучению подрастающего поколения правилам дорожного движения. Накануне в школах педагоги совместно с автоинспекторами провели родительские собрания и классные часы, чтобы напомнить детям и их родителям, к каким последствиям приводит их нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU