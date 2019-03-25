Приключения в Тамбове покажут по телеканалу «Поехали!»
Телеканал «Поехали!» готовит цикл программ о путешествиях по России и странам содружества, цель которого популяризация внутреннего туризма. В конце марта телевизионщики проведут съемки в Тамбовской области.
Тамбовщине будет посвящено две программы. В первой расскажут о необычных и оригинальных сувенирах, которые можно привезти на память о поездке из нашего региона. Вторая познакомит зрителей с гастрономическими особенностями региона, а дегустировать местные блюда будет шеф-повар из Италии.
- В программах телеканала «Поехали!» не просто рассказывают о самых разных способах интересно и увлекательно провести отпуск или выходные, но и о том, как получить заряд эмоций, не уезжая далеко от родного дома. Герои канала - люди, которые радуются каждому дню, зная, что любая поездка - это всегда приключение, - отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU