2019-03-25T12:01:09+03:00
Общество

Приключения в Тамбове покажут по телеканалу «Поехали!»

Тамбовщине будет посвящено две программы
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Телеканал «Поехали!» готовит цикл программ о путешествиях по России и странам содружества, цель которого популяризация внутреннего туризма. В конце марта телевизионщики проведут съемки в Тамбовской области.

Тамбовщине будет посвящено две программы. В первой расскажут о необычных и оригинальных сувенирах, которые можно привезти на память о поездке из нашего региона. Вторая познакомит зрителей с гастрономическими особенностями региона, а дегустировать местные блюда будет шеф-повар из Италии.

- В программах телеканала «Поехали!» не просто рассказывают о самых разных способах интересно и увлекательно провести отпуск или выходные, но и о том, как получить заряд эмоций, не уезжая далеко от родного дома. Герои канала - люди, которые радуются каждому дню, зная, что любая поездка - это всегда приключение, - отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области приостановил работу Мичуринский хлебзавод с 40-летней историей
На Тамбовщине работники свинофермы похитили чермет у работодателя
Полицейские задержали подозреваемого в интернет-краже 158 тысяч рублей у тамбовчанина
В дни весенних каникул на Тамбовщине усилят меры безопасности на дорогах
Жителей Тамбовской области приглашают на выставку «Учитель и ученики»
На Тамбовщине после зимнего перерыва возобновил работу автопоезд «Забота»
В Тамбове столкнулись «Lexus» и «Богдан»
На Тамбовщине выросла инфляция
В столкновении трех автомобилей в Тамбове пострадала 2-летняя девочка
Тамбовчане увидят постановки театров из Хакассии и Магадана
В Тамбовской области задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев
В Тамбовской области стартовали крупные соревнования по греко-римской борьбе
Тамбовчанина, угнавшего чужое авто, вычислили по отпечаткам пальцев
Путевка в летний лагерь для юных тамбовчан будет стоить 14 тысяч 715 рублей
Жительница Тамбова лишилась 430 тысяч рублей, поверив «банковскому» мошеннику