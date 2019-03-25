2019-03-25T11:30:07+03:00
Общество

Жителей Тамбовской области приглашают на выставку «Учитель и ученики»

Она открылась в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта администрации МичуринскаФото: с сайта администрации Мичуринска
Изменить размер текста:

«Учитель и ученики» - выставка с таким названием открылась в Мичуринском краеведческом музее. Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения тамбовского художника и педагога, участника Великой Отечественной войны Петра Фролова.

По количеству представленных экспонатов выставка внушительная: художественную часть выставки составляют 40 живописных и графических работ Фролова, 77 его карандашных рисунков и 30 работ учеников - это пейзажи, портреты, натюрморты.

- Также представлены фотографии, книги из личной библиотеки, документы, почетные грамоты, личные вещи - этюдник с палитрой и кистями, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области приостановил работу Мичуринский хлебзавод с 40-летней историей
На Тамбовщине работники свинофермы похитили чермет у работодателя
Полицейские задержали подозреваемого в интернет-краже 158 тысяч рублей у тамбовчанина
В дни весенних каникул на Тамбовщине усилят меры безопасности на дорогах
Приключения в Тамбове покажут по телеканалу «Поехали!»
На Тамбовщине после зимнего перерыва возобновил работу автопоезд «Забота»
В Тамбове столкнулись «Lexus» и «Богдан»
На Тамбовщине выросла инфляция
В столкновении трех автомобилей в Тамбове пострадала 2-летняя девочка
Тамбовчане увидят постановки театров из Хакассии и Магадана
В Тамбовской области задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев
В Тамбовской области стартовали крупные соревнования по греко-римской борьбе
Тамбовчанина, угнавшего чужое авто, вычислили по отпечаткам пальцев
Путевка в летний лагерь для юных тамбовчан будет стоить 14 тысяч 715 рублей
Жительница Тамбова лишилась 430 тысяч рублей, поверив «банковскому» мошеннику