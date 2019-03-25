Жителей Тамбовской области приглашают на выставку «Учитель и ученики»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-25T11:30:07+03:00

Она открылась в Мичуринске

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«Учитель и ученики» - выставка с таким названием открылась в Мичуринском краеведческом музее. Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения тамбовского художника и педагога, участника Великой Отечественной войны Петра Фролова.

По количеству представленных экспонатов выставка внушительная: художественную часть выставки составляют 40 живописных и графических работ Фролова, 77 его карандашных рисунков и 30 работ учеников - это пейзажи, портреты, натюрморты.

- Также представлены фотографии, книги из личной библиотеки, документы, почетные грамоты, личные вещи - этюдник с палитрой и кистями, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU