Жителей Тамбовской области приглашают на выставку «Учитель и ученики»
«Учитель и ученики» - выставка с таким названием открылась в Мичуринском краеведческом музее. Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения тамбовского художника и педагога, участника Великой Отечественной войны Петра Фролова.
По количеству представленных экспонатов выставка внушительная: художественную часть выставки составляют 40 живописных и графических работ Фролова, 77 его карандашных рисунков и 30 работ учеников - это пейзажи, портреты, натюрморты.
- Также представлены фотографии, книги из личной библиотеки, документы, почетные грамоты, личные вещи - этюдник с палитрой и кистями, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU