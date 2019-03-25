На Тамбовщине после зимнего перерыва возобновил работу автопоезд «Забота»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-25T11:01:31+03:00

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Социальный автопоезд «Забота» снова в пути. Сегодня, 25 марта, мобильная медицинская бригада проведет обследования жителей села Кулябовка в Мучкапском районе. На этой неделе «Забота» сделает остановки также в Уваровском и Мордовском районах.

- «Забота» призвана сделать доступнее для жителей сельских территорий специализированную медицинскую помощь. Благодаря ее работе у многих сельчан были выявлены серьезные недуги на ранних стадиях, которым назначили своевременное лечение, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В ближайшие два месяца «Забота» проедет по всем районам региона.

Прошлой осенью тамбовские врачи оказали помощь более 5,5 тысячам сельским жителям, выполнили более 9 тысяч исследований. В итоге у некоторых сельчан впервые были выявлены опасные заболевания, в том числе случаи сахарного диабета и онкопатологии. Почти 400 человек направлены для получения медицинской помощи в областные государственные учреждения здравоохранения.

Кстати, помимо медицинской помощи жители тамбовских сел в рамках социального автопоезда «Забота» смогут воспользоваться услугами специалистов Пенсионного фонда и управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU