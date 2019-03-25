2019-03-25T11:01:31+03:00
Общество

На Тамбовщине после зимнего перерыва возобновил работу автопоезд «Забота»

Медики обследуют сельских жителей
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Социальный автопоезд «Забота» снова в пути. Сегодня, 25 марта, мобильная медицинская бригада проведет обследования жителей села Кулябовка в Мучкапском районе. На этой неделе «Забота» сделает остановки также в Уваровском и Мордовском районах.

- «Забота» призвана сделать доступнее для жителей сельских территорий специализированную медицинскую помощь. Благодаря ее работе у многих сельчан были выявлены серьезные недуги на ранних стадиях, которым назначили своевременное лечение, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В ближайшие два месяца «Забота» проедет по всем районам региона.

Прошлой осенью тамбовские врачи оказали помощь более 5,5 тысячам сельским жителям, выполнили более 9 тысяч исследований. В итоге у некоторых сельчан впервые были выявлены опасные заболевания, в том числе случаи сахарного диабета и онкопатологии. Почти 400 человек направлены для получения медицинской помощи в областные государственные учреждения здравоохранения.

Кстати, помимо медицинской помощи жители тамбовских сел в рамках социального автопоезда «Забота» смогут воспользоваться услугами специалистов Пенсионного фонда и управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области приостановил работу Мичуринский хлебзавод с 40-летней историей
На Тамбовщине работники свинофермы похитили чермет у работодателя
Полицейские задержали подозреваемого в интернет-краже 158 тысяч рублей у тамбовчанина
В дни весенних каникул на Тамбовщине усилят меры безопасности на дорогах
Приключения в Тамбове покажут по телеканалу «Поехали!»
Жителей Тамбовской области приглашают на выставку «Учитель и ученики»
В Тамбове столкнулись «Lexus» и «Богдан»
На Тамбовщине выросла инфляция
В столкновении трех автомобилей в Тамбове пострадала 2-летняя девочка
Тамбовчане увидят постановки театров из Хакассии и Магадана
В Тамбовской области задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев
В Тамбовской области стартовали крупные соревнования по греко-римской борьбе
Тамбовчанина, угнавшего чужое авто, вычислили по отпечаткам пальцев
Путевка в летний лагерь для юных тамбовчан будет стоить 14 тысяч 715 рублей
Жительница Тамбова лишилась 430 тысяч рублей, поверив «банковскому» мошеннику